Агкацев надеется, что «Краснодар» сможет завоевать чемпионство и в следующем сезоне

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после завоёванного чемпионства заявил, что хочет побеждать с командой в чемпионате России каждый сезон.

«Мы хотим стать командой, которая будет побеждать каждый сезон. Мы будем всё для этого делать. Перспектива, что кто-то может уйти, не пугает. Надеюсь, костяк команды сохранится, а мы закрепим чемпионство в следующем сезоне», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории, клуб основан в 2008 году. Наивысшим достижением в РПЛ для команды были серебряные медали, завоёванные по итогам сезона-2023/2024.