Агкацев надеется, что «Краснодар» сможет завоевать чемпионство и в следующем сезоне
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после завоёванного чемпионства заявил, что хочет побеждать с командой в чемпионате России каждый сезон.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Мы хотим стать командой, которая будет побеждать каждый сезон. Мы будем всё для этого делать. Перспектива, что кто-то может уйти, не пугает. Надеюсь, костяк команды сохранится, а мы закрепим чемпионство в следующем сезоне», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории, клуб основан в 2008 году. Наивысшим достижением в РПЛ для команды были серебряные медали, завоёванные по итогам сезона-2023/2024.
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