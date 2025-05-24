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Вратарь «Краснодара» Агкацев ответил, кого считает лучшим игроком сезона

Вратарь «Краснодара» Агкацев ответил, кого считает лучшим игроком сезона
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, кого считает лучшим игроком клуба в нынешнем сезоне.

— Есть мнение, что ты лучший игрок сезона.
— Я бы каждого в команде так назвал. Я просто всю душу вкладывал в игры и тренировки, и мечта осуществилась. А так можно назвать Эдика (Сперцяна), Джона (Кордобу), вся оборона, — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

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