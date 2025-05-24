«Арсенал» стал победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале «Барселону»

Сегодня, 24 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором встречались английский «Арсенал» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Канониры» одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличилась шведская нападающая «Арсенала» Стина Блакстениус.

Отметим, что эта победа стала для «Арсенала» первой в истории клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Англии лондонцы заняли второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков.