«Арсенал» стал победителем женской Лиги чемпионов, обыграв в финале «Барселону»
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Сегодня, 24 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, в котором встречались английский «Арсенал» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Канониры» одержали минимальную победу — 1:0.
Лига Чемпионов (ж) . Финал
24 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал Л (ж)
Борхэмвуд, Англия
Окончен
1 : 0
Барселона (ж)
Барселона, Испания
1:0 Блакстениус – 74'
Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличилась шведская нападающая «Арсенала» Стина Блакстениус.
Отметим, что эта победа стала для «Арсенала» первой в истории клуба. В нынешнем сезоне чемпионата Англии лондонцы заняли второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков.
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