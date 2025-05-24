Фото: Сергей Галицкий на награждении «Краснодара» в качестве победителя РПЛ
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Президент «Краснодара» Сергей Галицкий вместе с командой поучаствовал в церемонии награждения, приуроченной к победе краснодарской команды в Российской Премьер-Лиге.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
Галицкий является инициатором создания «Краснодара» и постоянным президентом команды с момента основания в 2008 году. «Быки» за свою историю до чемпионства не завоёвывали трофеев, но дважды играли в финале Кубка России и один раз — в Суперкубке России. В сезоне-2023/2024 «Краснодар» завоевал серебряные медали чемпионата страны с отставанием в одно очко от «Зенита». В этом сезоне «Краснодар» стал чемпионом и опередил петербуржцев на одно очко.
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