Джон Кордоба назвал самый эмоциональный момент чемпионского матча «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе в чемпионате России. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ и стал чемпионом страны.

«Очень рад, счастлив за товарищей по команде, тренерский штаб, за всех, кто приложил к этому руку. Прежде всего — это фанаты. Мы чувствовали их поддержку, это было невероятно. С Галицким всем удалось поговорить, это был самый эмоциональный момент», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».