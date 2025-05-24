Кордоба: рад ли, что когда-то не перешёл в «Спартак»? Я люблю Краснодар, клуб и людей

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после завоёванного чемпионства не стал прямо отвечать на вопрос про возможный переход в «Спартак», заявив, что любит всё, что связано с нынешней командой.

— Можешь сейчас сказать, что рад, что не перешёл когда-то в «Спартак» и остался в «Краснодаре»?

— Я люблю этот город, клуб, людей. Такого отношения ко мне не было нигде, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

32-летний Кордоба стал автором «золотого» гола в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0), открыв счёт в этой игре. Именно этот мяч принёс «Краснодару» первое чемпионство России в истории.