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Кордоба: рад ли, что когда-то не перешёл в «Спартак»? Я люблю Краснодар, клуб и людей

Кордоба: рад ли, что когда-то не перешёл в «Спартак»? Я люблю Краснодар, клуб и людей
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после завоёванного чемпионства не стал прямо отвечать на вопрос про возможный переход в «Спартак», заявив, что любит всё, что связано с нынешней командой.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Можешь сейчас сказать, что рад, что не перешёл когда-то в «Спартак» и остался в «Краснодаре»?
— Я люблю этот город, клуб, людей. Такого отношения ко мне не было нигде, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

32-летний Кордоба стал автором «золотого» гола в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:0), открыв счёт в этой игре. Именно этот мяч принёс «Краснодару» первое чемпионство России в истории.

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