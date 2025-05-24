«Лучший день в моей карьере». Игрок «Краснодара» Диего Коста — о чемпионстве

Центральный защитник «Краснодара» Диего Коста поделился эмоциями от первого чемпионства «быков» в истории клуба.

«Я счастлив, что мы сотворили историю «Краснодара». Мы заслужили. Это счастье для многих тысяч болельщиков. Лучший день в моей карьере», — сказал Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».