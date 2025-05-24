Созин: уберём лирику про 100 лет, разве этот «Зенит» — чемпионский? Все горды за Галицкого

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Краснодар» стал чемпионом впервые в истории.

«Завершился лучший сезон РПЛ на моей памяти. Столько интриг в последнем туре сезона! Тут решалось, и какие команды пойдут в стыки, и как распределятся места в тройке, и, главное, кто станет чемпионом. Если посмотреть на Европу – там почти везде в топ-лигах многое решено было заранее. Но не у нас. У нас – хорошая игровая лига с интригой.

«Зенит» в этом сезоне не наиграл на титул. Давайте уберём лирику про 100 лет и гегемонию с шестью титулами подряд – разве эта команда наиграла на золото РПЛ? Такое бывает. Клаудиньо, Малком, Вендел – вместе они были непобедимы. Те, кто пришёл им на смену, – нет. При этом Луис Энрике – топ-футболист для Европы, но пока этого мало. «Зениту» нужна новая топ-команда. Все рады, что «Краснодар» дожал. Все горды за Галицкого. Абсолютно заслуженный титул для человека, который сделал этот клуб», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».