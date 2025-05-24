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Созин: разочарование РПЛ — «Динамо» и «Локо». Гусев и Галактионов не тренеры-победители

Созин: разочарование РПЛ — «Динамо» и «Локо». Гусев и Галактионов не тренеры-победители
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Футбольный агент Андрей Созин заявил, что главными разочарованиями сезона Российской Премьер-Лиги стали «Локомотив» и московское «Динамо».

«Разочарование РПЛ – «Динамо» и «Локомотив». Эти клубы просто деградировали. Нужен тренер, который скажет – я выиграю чемпионат. Разве Галактионов так может сказать? Нет. Он хороший тренер, может, просто прекрасный человек. Но сейчас он не может выиграть лигу.

По Гусеву в «Динамо» такой же вопрос. Команда стала пятой – какой и была. Если результат не сделал – уровень не тот. Сегодня Гусев и Галактионов не тренеры-победители. Такие в России есть, их несколько, но пока они не работают. А «Динамо» и «Локомотив» идут вниз», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» финишировало в РПЛ сезона-2024/2025 на пятой строчке, набрав 56 очков. У чемпиона «Краснодара» — 67 очков. «Локомотив» занял шестое место, у команды 53 очка.

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