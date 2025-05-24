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«Зенит» обратился к болельщикам после того, как не сумел стать чемпионом России

«Зенит» обратился к болельщикам после того, как не сумел стать чемпионом России
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» обратилась к болельщикам клуба после окончания нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые не смогли стать чемпионами в год 100-летия клуба, заняв второе место.

«Друзья! Спасибо каждому из вас за поддержку в этом сезоне. Вы гнали нас вперёд, радовались вместе с нами и были рядом в трудные минуты. Мы благодарим вас за веру, за эмоции, за сине-бело-голубое сердце, которое бьётся в каждом из вас», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.

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