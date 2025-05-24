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Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН» в последнем туре РПЛ

Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН» в последнем туре РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе красно-синих над «Пари НН» (2:0) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

«Мы сумели продолжить нашу прекрасную беспроигрышную серию в чемпионате, которая длится с ноября. 13 матчей подряд без поражений, и первый пропущенный гол с игры в 2025 году случился у нас только в Черкизово. Это говорит о том, что у нас наладилась игра. Команда умеет играть на результат, редко пропускает и успевает забивать. Хочу сказать, что был очень рад увидеть на стадионе сегодня 15 тыс. человек. Благодарность всем, кто пришёл! Хотелось бы в каждом туре видеть минимум такое число зрителей. Команда заслужила поддержку.

Думаю, каждый сегодня получал удовольствие от игры. Только тренер был близок к инсульту на скамейке, потому что мы должны были определить исход игры до перерыва или не позже 60-й минуты. У нас шли момент за моментом. Слава богу, Шуманский, ещё один наш молодой парень, забил. Я очень за него рад, поздравляю с дебютным голом!» — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.

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