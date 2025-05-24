Инвестор «Черноморца» намекнул, что команда не получит лицензию для участия в РПЛ

Президент группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарёв в своём телеграм-канале поздравил новороссийскую команду с третьим местом Мелбет Первой лиги, а также намекнул, что команда не получила лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге. «Черноморец» должен сыграть в стыковых матчах.

«Поздравляю наш «Черноморец» с 19-й победой в сезоне, третьим местом в итоговой турнирной таблице и завоеванием бронзовых медалей в честной борьбе. Команда сделала всё, что могла. Благодарен каждому, кто участвовал в нашем проекте.

К сожалению, прыгнуть выше бюрократической головы не получилось. По планам на следующий сезон: будем думать с учётом всех инфраструктурных и других ограничений, чтобы дважды не оказаться в подобной ситуации. Спасибо всем большое!» — написал Шишкарёв.

Стадион «Черноморца» в Новороссийске не подходит под требования РПЛ.