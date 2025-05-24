Смолов курил сигару, Сперцян пробовал золото. Чемпионская раздевалка «Краснодара»: фото

24 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые стал чемпионом России. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

Лучшие кадры с награждения «Краснодара» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 67 очков. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. Московское «Динамо» с 56 очками расположилось на пятом месте.

«Краснодар» был основан в 2008 году, для команды это первый трофей в истории. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, пропустив вперёд на одно очко «Зенит». В этом сезоне ситуация повторилась в противоположную сторону: «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.