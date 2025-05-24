Николич высказался о Суперфинале Кубка России после завоевания бронзы в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о планах на заключительный матч сезона после победы над «Пари НН» (2:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. В Суперфинале Фонбет Кубка России армейцы встретятся с «Ростовом». Игра пройдёт в воскресенье, 1 июня.

«Уже сказал футболистам, что завтра у нас тренировка. Затем будет немного отдыха, после чего выходим и готовимся к кубковому финалу. Потом уже сможем сделать выводы по сезону. Сегодня нам было важно победить — бронза теперь есть, а в следующем году хотелось бы быть ещё выше. У меня лично уже есть серебро, две бронзы, один кубок. Сейчас будем стараться над вторым. У нас был неплохой сезон, но надо сначала правильно закончить финал Кубка, серьёзно к нему подготовиться. Удержать уровень концентрации в конце сезона, когда это сложнее, чем вначале. Это важно в таких финальных играх. А уже потом сделаем выводы и будем двигаться дальше», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.