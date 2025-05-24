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Валерий Газзаев положительно оценил первый сезон Николича в ЦСКА

Валерий Газзаев положительно оценил первый сезон Николича в ЦСКА
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил сезон команды под управлением сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие завоевали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

«С начала второго этапа чемпионата России ЦСКА демонстрирует высокое качество футбола. На сборах перед вторым этапом они поменяли схему. Команда демонстрирует хорошие связи на поле. Я уверен, что ЦСКА выиграет финал Кубка. Поэтому первый сезон Николича в команде можно считать положительным», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марко Николич тренирует ЦСКА с лета прошлого года. В завершившемся сезоне клуб набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. В воскресенье, 1 июня, ЦСКА встретится с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

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