Валерий Газзаев положительно оценил первый сезон Николича в ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил сезон команды под управлением сербского специалиста Марко Николича, с которым красно-синие завоевали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

«С начала второго этапа чемпионата России ЦСКА демонстрирует высокое качество футбола. На сборах перед вторым этапом они поменяли схему. Команда демонстрирует хорошие связи на поле. Я уверен, что ЦСКА выиграет финал Кубка. Поэтому первый сезон Николича в команде можно считать положительным», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марко Николич тренирует ЦСКА с лета прошлого года. В завершившемся сезоне клуб набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. В воскресенье, 1 июня, ЦСКА встретится с «Ростовом» в Суперфинале Фонбет Кубка России.