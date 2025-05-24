Игроки «Реала» попрощались с Карло Анчелотти, он уходит из команды во второй раз

Матч 38-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:0) стал для главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти последним у руля «сливочных». Футболисты «Реала» тепло попрощались с тренером, который официально назначен на аналогичную должность в сборную Бразилии.

65-летний Анчелотти впервые стал тренером «Реала» в 2013 году и проработал в команде два сезона. Он вернулся в Мадрид летом 2021 года. Вместе с Анчелотти «Реал» выиграл 15 трофеев, включая два титула Лиги чемпионов. Также Анчелотти работал в «Милане», «Наполи», «Эвертоне», «Баварии», «Челси», «ПСЖ» и «Ювентусе». В сборной специалист на этой должности будет работать впервые.