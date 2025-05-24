Ролан Гусев прокомментировал поражение «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о прошедшем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 3:0 и стали чемпионами России.

— Что сегодня не получилось у команды?

— Не получилось агрессивнее сыграть в атаке. После пропущенного гола пришлось раскрываться, и дальше хозяевам помог рикошет, и пенальти в самом конце. Поздравляю «Краснодар» с чемпионством.

— Насколько сравнивали прошлогодний матч и атмосферу на нём с сегодняшними?

— Это чуть разные истории. Тогда мы боролись за чемпионство, а сегодня это делал только «Краснодар». Разница в важности – в футболе есть только чемпионство. Но всё же мы сегодня боролись за медали, хотели сделать всё от нас зависящее.

Хотел бы сказать ребятам огромное спасибо за тот короткий период, который мы проработали вместе. Я их сразу попросил быть честными по отношению к футболу, и они услышали меня. К сожалению, сегодня не получилось победить, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.