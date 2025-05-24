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Адиев: ещё в прошлом году говорил, что для РПЛ было бы хорошо получить нового чемпиона

Адиев: ещё в прошлом году говорил, что для РПЛ было бы хорошо получить нового чемпиона
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Главный тренер «Химок» Магомед Адиев поздравил «Краснодар» с чемпионством России. «Быки» выиграли трофей впервые в своей истории.

«Я ещё в прошлом году говорил, что для чемпионата было бы хорошо увидеть нового чемпиона. «Зенит», понятно, против этого. Тем не менее рад, что всё так сложилось. Симпатизирую своему коллеге Мусаеву и, пользуясь случаем, поздравляю его. «Краснодар» – тактически гибкая команда, использующая на поле разные вариации игры. Поэтому рад, что у них всё получилось. Еще до старта чемпионата говорил, что в прошлом году им чуть-чуть не хватило сил. В этом году они набрались опыта, наглости и веры в то, что могут стать чемпионами. Думаю, в какой-то мере прошлогоднее «нечемпионство» помогло им, ещё раз поздравляю», — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок» в телеграм-канале.

В гонке за первое место «Краснодар» (67) опередил «Зенит» (66) на одно очко.

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