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Адиев — про 0:5 от «Спартака»: могли сравнять счёт, отрезками «Химки» действовали неплохо

Адиев — про 0:5 от «Спартака»: могли сравнять счёт, отрезками «Химки» действовали неплохо
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Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:5) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

«Считаю, что отрезками мы действовали довольно неплохо. Что в первом тайме, где мы вполне могли сравнять при счёте 1:0, что во втором. Но в своих отрезках «Спартак» действовал лучше и реализовал свои моменты, когда мы в этих отрезках забить не смогли. В концовке матча, при счёте 2:0, я раскрыл игру тактически и сказал помощникам: «Либо мы забьём этот гол за 20 минут и вернёмся в игру, либо пропустим». Получилось, что пропустили», — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок» в телеграм-канале.

«Химки» остались в РПЛ, заняв 12-е место в турнирной таблице.

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