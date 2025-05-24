Адиев — про 0:5 от «Спартака»: могли сравнять счёт, отрезками «Химки» действовали неплохо

Главный тренер «Химок» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (0:5) в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что отрезками мы действовали довольно неплохо. Что в первом тайме, где мы вполне могли сравнять при счёте 1:0, что во втором. Но в своих отрезках «Спартак» действовал лучше и реализовал свои моменты, когда мы в этих отрезках забить не смогли. В концовке матча, при счёте 2:0, я раскрыл игру тактически и сказал помощникам: «Либо мы забьём этот гол за 20 минут и вернёмся в игру, либо пропустим». Получилось, что пропустили», — приводит слова Адиева пресс-служба «Химок» в телеграм-канале.

«Химки» остались в РПЛ, заняв 12-е место в турнирной таблице.