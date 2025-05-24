«Одна из лучших его игр в году». Николич — о Пьяниче в матче 30-го тура РПЛ с «Пари НН»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил выбор состава на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0), а также похвалил за игру полузащитника команды Миралема Пьянича.

«Помните игру с махачкалинским «Динамо»? Тогда Пьянич тоже спустился на позицию «шестёрки», так решили сделать и сегодня. «Восьмёрками» вышли Обляков и Кисляк, «десяткой» — Койта. Поставили побольше атакующих футболистов вперёд, так как ждали от нижегородцев оборонительный футбол.

Надо отметить прекрасную игру Пьянича сегодня. Всем было видно, что тут возраст не играет никакой роли. Он связывал команду, успевал отбирать мячи. По-моему, это одна из лучших его игр в этом году. Видим, что такое качество и опыт. Секу тоже прекрасно проявил себя на позиции «десятки». Доволен его игрой, жаль, что не забил, хотя было несколько возможностей. Отмечу и игру Глебова», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.