Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему Бителло не поехал на матч с «Краснодаром»

Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему Бителло не поехал на матч с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему бразильский полузащитник Бителло пропустил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 3:0 и стали чемпионами России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Почему в Краснодар не приехал Бителло?
— Он играл через боль со «Спартаком» и «Акроном». Всю неделю он посреди тренировки уходил с поля, и мы до последнего ждали. В итоге он сказал, что не сможет помочь из-за болей.

— После победы с «Акроном» вы в раздевалке сказали, что «мы не должны позволить этой команде стать чемпионом в матче с нами». Не сожалеете о тех словах?
— Нет, не сожалею. Сейчас я бы сказал то же самое. Не мог же я сказать: «Ребята, мы едем туда сдаваться». Всегда нужно говорить команде только о победе, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».

Материалы по теме
Ролан Гусев прокомментировал поражение «Динамо» в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android