Тренер «Динамо» Гусев объяснил, почему Бителло не поехал на матч с «Краснодаром»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев объяснил, почему бразильский полузащитник Бителло пропустил матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». «Быки» одержали победу со счётом 3:0 и стали чемпионами России.

— Почему в Краснодар не приехал Бителло?

— Он играл через боль со «Спартаком» и «Акроном». Всю неделю он посреди тренировки уходил с поля, и мы до последнего ждали. В итоге он сказал, что не сможет помочь из-за болей.

— После победы с «Акроном» вы в раздевалке сказали, что «мы не должны позволить этой команде стать чемпионом в матче с нами». Не сожалеете о тех словах?

— Нет, не сожалею. Сейчас я бы сказал то же самое. Не мог же я сказать: «Ребята, мы едем туда сдаваться». Всегда нужно говорить команде только о победе, — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».