Николич объяснил, почему пенальти с «Пари НН» исполнял Обляков, ранее он не забил «Зениту»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над «Пари НН» (2:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги объяснил выбор полузащитника Ивана Облякова в качестве пенальтиста.

— Пенальти в игре бил Обляков. Были ли сомнения насчёт него после незабитого одиннадцатиметрового в игре с «Зенитом»?

— Не было, я был в нём уверен. Каждому футболисту надо доверять. Ваня забил все пенальти в сезоне, кроме одного. Он наш первый пенальтист, второй — Пьянич. Ваня сегодня хорошо, уверенно себя чувствовал, поэтому и пробил, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Иван Обляков реализовал удар с «точки» на 39-й минуте. В ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) он не смог поразить ворота голкипера Евгения Латышонка с 11 метров.