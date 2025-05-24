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Николич объяснил, почему пенальти с «Пари НН» исполнял Обляков, ранее он не забил «Зениту»

Николич объяснил, почему пенальти с «Пари НН» исполнял Обляков, ранее он не забил «Зениту»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич после победы над «Пари НН» (2:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги объяснил выбор полузащитника Ивана Облякова в качестве пенальтиста.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

— Пенальти в игре бил Обляков. Были ли сомнения насчёт него после незабитого одиннадцатиметрового в игре с «Зенитом»?
— Не было, я был в нём уверен. Каждому футболисту надо доверять. Ваня забил все пенальти в сезоне, кроме одного. Он наш первый пенальтист, второй — Пьянич. Ваня сегодня хорошо, уверенно себя чувствовал, поэтому и пробил, — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

Иван Обляков реализовал удар с «точки» на 39-й минуте. В ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (2:0, 4:3 пен.) он не смог поразить ворота голкипера Евгения Латышонка с 11 метров.

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