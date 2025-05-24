Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

35-летний Смолов впервые стал чемпионом России. Форвард дебютировал в РПЛ в 2007-м

35-летний Смолов впервые стал чемпионом России. Форвард дебютировал в РПЛ в 2007-м
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Отметим, что форвард дебютировал в Российской Премьер-Лиге в 2007 году в составе московского «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

Сегодня, 24 мая, прошли все матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 и стал чемпионом страны. «Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Помимо «Краснодара», Смолов выступал за московское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», столичный «Локомотив» и испанскую «Сельту».

Материалы по теме
Смолов: Галицкий — первый человек, который заслуживает чемпионства «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android