35-летний Смолов впервые стал чемпионом России. Форвард дебютировал в РПЛ в 2007-м

35-летний нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. Отметим, что форвард дебютировал в Российской Премьер-Лиге в 2007 году в составе московского «Динамо».

Сегодня, 24 мая, прошли все матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 и стал чемпионом страны. «Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории.

В нынешнем сезоне Смолов провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Помимо «Краснодара», Смолов выступал за московское «Динамо», нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», столичный «Локомотив» и испанскую «Сельту».