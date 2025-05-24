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«Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ

«Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что подмосковные «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в Российской Премьер-Лиге.

«Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ рассмотрела заявки футбольных клубов «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» на получение лицензии для возможного участия в Премьер-Лиге (РПЛ) в спортивном сезоне-2025/2026.

По итогам заседаний комиссии было принято решение отказать подмосковному, новороссийскому и хабаровскому клубам в выдаче лицензии в связи с невыполнением обязательных критериев», — говорится в заявлении на сайте организации.

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