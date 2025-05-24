РФС сообщил о новых парах стыковых матчей РПЛ с учётом итогов лицензирования

Пресс-служба РФС сообщила о новых парах стыковых матчей за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026 с учётом итогов лицензирования. Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в высшем дивизионе.

Новые пары стыковых матчей за право принять участие в РПЛ в сезоне-2025/2026:

«Сочи» — «Пари НН»;

«Урал» — «Ахмат».

«По итогам заключительных туров РПЛ и Мелбет Первой лиги определились пары клубов-участников переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги ФНЛ сезона-2024/2025. Из РПЛ в переходных матчах сыграют «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места соответственно. Первую лигу представят «Урал» и «Сочи», которые заняли четвёртое и пятые места. Бронзовый призёр первенства «Черноморец» не сыграет в стыковых матчах в связи с тем, что клуб не смог пройти процедуру лицензирования.

Таким образом, «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН». В результате жеребьёвки, которая прошла 14 мая, хозяевами в первых матчах станут клубы Первой лиги», — говорится в заявлении на сайте организации.

Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи состоятся 31 мая.