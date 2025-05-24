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«Химки» подадут апелляцию на невыдачу клубу лицензии РПЛ

«Химки» подадут апелляцию на невыдачу клубу лицензии РПЛ
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В подмосковных «Химках» заявили, что собираются оспорить решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Мы воспользуемся своим правом — подадим апелляцию на решение комиссии. Дальше всё будет решать апелляционный комитет», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата».

Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в высшем дивизионе. По итогам финального тура подмосковный клуб занял 12-е место и сохранил прописку в высшем дивизионе. В активе подопечных Магомеда Адиева 29 набранных очков в 30 матчах.

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