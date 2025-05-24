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Арминия — Штутгарт, результат матча 24 мая 2025, счет 2:4, Кубок Германии 2024-2025

«Штутгарт» победил «Арминию» из третьей лиги в финале и завоевал Кубок Германии
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Завершился финальный матч Кубка Германии сезона-2024/2025, в котором встречались «Арминия» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кристиан Дингерт. Победу со счётом 4:2 одержали футболисты «Штутгарта».

Кубок Германии . Финал
24 мая 2025, суббота. 21:00 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
2 : 4
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Вольтемаде – 15'     0:2 Мийо – 22'     0:3 Ундав – 28'     0:4 Мийо – 66'     1:4 Кания – 82'     2:4 Вагноман – 85'    

На 15-й минуте нападающий Ник Вольтемаде открыл счёт в матче. На 22-й минуте полузащитник Энцо Мийо удвоил преимущество «Штутгарта». На 28-й минуте форвард Дениз Ундав сделал разницу в счёте крупной. На 66-й минуте Мийо оформил дубль и сделал счёт 4:0. На 82-й минуте вышедший на замену нападающий «Арминии» Юлиан Кания отыграл один мяч. На 86-й минуте защитник «Штутгарта» Йоша Вагноман поразил собственные ворота.

Напомним, «Арминия» завершила сезон на первом месте в третьей лиге Германии, набрав 72 очка в 38 матчах. «Штутгарт» с 50 очками в 34 играх расположился на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Турнирная сетка Кубка Германии
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