«Штутгарт» победил «Арминию» из третьей лиги в финале и завоевал Кубок Германии

Завершился финальный матч Кубка Германии сезона-2024/2025, в котором встречались «Арминия» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кристиан Дингерт. Победу со счётом 4:2 одержали футболисты «Штутгарта».
На 15-й минуте нападающий Ник Вольтемаде открыл счёт в матче. На 22-й минуте полузащитник Энцо Мийо удвоил преимущество «Штутгарта». На 28-й минуте форвард Дениз Ундав сделал разницу в счёте крупной. На 66-й минуте Мийо оформил дубль и сделал счёт 4:0. На 82-й минуте вышедший на замену нападающий «Арминии» Юлиан Кания отыграл один мяч. На 86-й минуте защитник «Штутгарта» Йоша Вагноман поразил собственные ворота.
Напомним, «Арминия» завершила сезон на первом месте в третьей лиге Германии, набрав 72 очка в 38 матчах. «Штутгарт» с 50 очками в 34 играх расположился на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.
- 25 мая 2025
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 24 мая 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:17
-
22:58
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
20:56
-
20:55