«Черноморец» обратился к болельщикам после неполучения лицензии для участия в РПЛ

Пресс-служба «Черноморца» обратилась к болельщикам после новости о том, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/2026.

«Дорогие болельщики! 23 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию, на котором было принято решение отказать футбольному клубу «Черноморец» в получении разрешительной документации для участия в РПЛ. Следовательно, наш клуб не сыграет в стыковых матчах, куда наша команда пробилась по спортивному принципу.

Результаты «Черноморца» в текущем сезоне — место в призовой тройке Первой лиги – лучший показатель нашего клуба за последние двадцать лет. Удержавшись от вылета во Вторую лигу в последнем туре минувшего первенства, «Черноморец» в сезоне-2024/2025 заставил говорить о себе без преувеличения всю футбольную Россию. Этот успех стал возможным благодаря невероятной «химии» всего коллектива и ежедневному труду футболистов, тренерского штаба, персонала, сотрудников офиса и руководства. Тот случай, когда в одном месте и в одно время всё совпало и команда, что называется, полетела. Но, как известно, далеко не всегда красивые истории в реальной жизни имеют счастливый конец. Мы не в сказке, а итоговый результат на поле – это далеко не гарантия решения поставленных задач.

Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкарёвым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Множество переговоров с различными структурами, диалоги, гарантии с нашей стороны — договоры с подрядчиками на работы на стадионе. Всё это в итоге, к сожалению, не было принято во внимание. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено Российским футбольным союзом.

К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Есть любимый болельщиками «Центральный» — намоленная многими поколениями арена, которая видела Высшую лигу в 2000-е, еврокубки с «Валенсией», но давно не видела капитального ремонта. Он, к слову, уже идёт в соответствии с согласованной дорожной картой – первый этап начался с замены освещения, установленного почти 30 лет назад. Далее по плану – другой комплекс важных работ. Контакты с коллегами из «Краснодара» и «Сочи» (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из «своего» региона – Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху.

Футбольный клуб «Черноморец» благодарит Российский футбольный союз и Российскую Премьер-Лигу за конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии. Мы ценим этот подход, все пожелания обязательно будут учтены в дальнейшей работе. Мы также хотим поблагодарить всех наших партнёров, спонсоров, а также ключевого инвестора ГК «Дело» и Сергея Николаевича Шишкарёва за ту помощь и усилия, что были приложены для решения всех задач.

Что у нас остаётся? Наша команда. Парни, тренерский штаб, неравнодушные сотрудники клуба, переживающие за судьбу «Черноморца». Все вы, те люди, которые продолжают верить в клуб. Большое спасибо за невероятную поддержку! Вы сделали всё, что было в ваших силах, и мы это ценим. Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и на этот раз. Вперёд, «Черноморец»!

Футбольный клуб «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.