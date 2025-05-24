На сайте «Зенита» появилось поздравление «Краснодара» со словами «Зенит» – Чемпион»

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России
Санкт-петербургский «Зенит» отреагировал на победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге по итогам матчей 30-го тура. В заключительный игровой день «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0). В параллельном матче сине-бело-голубые с таким же счётом победили «Ахмат». Таким образом, «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.
«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!
Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!!
Зенит — Чемпион!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Зенита» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Фото: официальный сайт «Зенита»
«Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В активе «Зенита» 66 очков. Чемпион шести последних сезонов остался с серебряными медалями.
- 25 мая 2025
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 24 мая 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:17
-
22:58
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
20:56
-
20:55