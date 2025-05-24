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На сайте «Зенита» появилось поздравление «Краснодара» со словами «Зенит» – Чемпион»

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России

Санкт-петербургский «Зенит» отреагировал на победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге по итогам матчей 30-го тура. В заключительный игровой день «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0). В параллельном матче сине-бело-голубые с таким же счётом победили «Ахмат». Таким образом, «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!

Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!!

Зенит — Чемпион!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Зенита» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: официальный сайт «Зенита»

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В активе «Зенита» 66 очков. Чемпион шести последних сезонов остался с серебряными медалями.