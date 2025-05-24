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На сайте «Зенита» появилось поздравление «Краснодара» со словами «Зенит» – Чемпион»

На сайте «Зенита» появилось поздравление «Краснодара» со словами «Зенит» – Чемпион»
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«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой в чемпионате России

Санкт-петербургский «Зенит» отреагировал на победу «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге по итогам матчей 30-го тура. В заключительный игровой день «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0). В параллельном матче сине-бело-голубые с таким же счётом победили «Ахмат». Таким образом, «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!

Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!!

Зенит — Чемпион!» — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Зенита» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: официальный сайт «Зенита»

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В активе «Зенита» 66 очков. Чемпион шести последних сезонов остался с серебряными медалями.

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