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Тренер «Краснодара» Мусаев: Семак позвонил и поздравил с чемпионством сразу после матча

Тренер «Краснодара» Мусаев: Семак позвонил и поздравил с чемпионством сразу после матча
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что после окончания матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0) получил звонок от наставника «Зенита» Сергея Семака, который поздравил его с чемпионством. В параллельном матче сине-бело-голубые с таким же счётом победили «Ахмат». Таким образом, «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нём как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В активе «Зенита» 66 очков. Чемпион шести последних сезонов остался с серебряными медалями.

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