Тренер «Краснодара» Мусаев: Семак позвонил и поздравил с чемпионством сразу после матча

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что после окончания матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:0) получил звонок от наставника «Зенита» Сергея Семака, который поздравил его с чемпионством. В параллельном матче сине-бело-голубые с таким же счётом победили «Ахмат». Таким образом, «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нём как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Краснодар» завершил сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. В активе «Зенита» 66 очков. Чемпион шести последних сезонов остался с серебряными медалями.