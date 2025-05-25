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Губернатор Федорищев отреагировал на результаты сезона «Крыльев Советов» и «Акрона»

Губернатор Федорищев отреагировал на результаты сезона «Крыльев Советов» и «Акрона»
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результаты «Крыльев Советов» и «Акрона» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Команды заняли соответственно девятое и 10-е места в итоговой таблице РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 24'     0:2 Воробьёв – 48'     0:3 Пиняев – 61'     1:3 Беншимол – 85'     1:4 Дмитриев – 90+3'    
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороз – 29'     1:1 Ильин – 86'    

«Завершился чемпионат Российской Премьер-Лиги по футболу. В топ-10 попали сразу две команды Самарской области. «Акрон» занял девятое место, а «Крылья Советов» – 10-е. Тольяттинский клуб, безусловно, успешно дебютировал в РПЛ. Желаю дальнейшего движения вверх!

«Крылья» провели очень непростой сезон. Уверен, команда способна на большее. Будем и дальше поддерживать клуб, чтобы он боролся за более высокие позиции и чаще радовал болельщиков. Самарская область – футбольный регион. Только вперёд!» — написал Федорищев в телеграм-канале.

В заключительном туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и набрали 31-е очко в 30-м матче. «Акрон» в финальном для себя матче сезона уступил московскому «Локомотиву» (1:4). У команды осталось 35 очков.

Итоговая турнирная таблица РПЛ
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