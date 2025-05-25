Губернатор Федорищев отреагировал на результаты сезона «Крыльев Советов» и «Акрона»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результаты «Крыльев Советов» и «Акрона» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Команды заняли соответственно девятое и 10-е места в итоговой таблице РПЛ.

«Завершился чемпионат Российской Премьер-Лиги по футболу. В топ-10 попали сразу две команды Самарской области. «Акрон» занял девятое место, а «Крылья Советов» – 10-е. Тольяттинский клуб, безусловно, успешно дебютировал в РПЛ. Желаю дальнейшего движения вверх!

«Крылья» провели очень непростой сезон. Уверен, команда способна на большее. Будем и дальше поддерживать клуб, чтобы он боролся за более высокие позиции и чаще радовал болельщиков. Самарская область – футбольный регион. Только вперёд!» — написал Федорищев в телеграм-канале.

В заключительном туре «Крылья Советов» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и набрали 31-е очко в 30-м матче. «Акрон» в финальном для себя матче сезона уступил московскому «Локомотиву» (1:4). У команды осталось 35 очков.