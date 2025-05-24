«Милан» уверенно обыграл «Монцу» в матче 38-го тура Серии А
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Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Монца». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Гарильо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 0
Монца
Монца
1:0 Габбиа – 64' 2:0 Феликс – 74'
На 64-й минуте защитник «Милана» Маттео Габбиа забил первый гол в матче. Спустя десять минут португальский нападающий Жоау Феликс удвоил преимущество «россонери».
После этой победы в активе «Милана» стало 63 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» с 18 очками завершила сезон на последней строчке.
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