«Милан» уверенно обыграл «Монцу» в матче 38-го тура Серии А

Завершился матч 38-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Монца». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Гарильо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

На 64-й минуте защитник «Милана» Маттео Габбиа забил первый гол в матче. Спустя десять минут португальский нападающий Жоау Феликс удвоил преимущество «россонери».

После этой победы в активе «Милана» стало 63 очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Монца» с 18 очками завершила сезон на последней строчке.