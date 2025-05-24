Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Реймс, результат матча 24 мая 2025, счет 3:0, Кубок Франции 2024-2025

«ПСЖ» с Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Реймс». Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0.

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

На 16-й минуте игрок «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт в матче. Спустя три минуты Баркола оформил дубль. На 43-й минуте защитник Ашраф Хакими отправил третий мяч в ворота «Реймса».

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В чемпионате Франции парижане заняли первое место в турнирной таблице, набрав 84 очка после 34 встреч. «Реймс» завершил чемпионат на 16-й строчке, имея в своём активе 33 очка, и попал в зону стыковых матчей. Первая игра за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне с «Метцем» завершилась вничью — 1:1.

Материалы по теме
«ПСЖ» подписал вратаря «Ромы» Марина — L’Équipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android