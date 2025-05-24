«ПСЖ» с Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс»

Завершился финальный матч Кубка Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Реймс». Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0.

На 16-й минуте игрок «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт в матче. Спустя три минуты Баркола оформил дубль. На 43-й минуте защитник Ашраф Хакими отправил третий мяч в ворота «Реймса».

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В чемпионате Франции парижане заняли первое место в турнирной таблице, набрав 84 очка после 34 встреч. «Реймс» завершил чемпионат на 16-й строчке, имея в своём активе 33 очка, и попал в зону стыковых матчей. Первая игра за право сыграть в Лиге 1 в следующем сезоне с «Метцем» завершилась вничью — 1:1.