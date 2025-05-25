Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в финале Кубка Франции

Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в финале Кубка Франции
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог своей команде стать обладателем Кубка Франции, сохранив свои ворота в неприкосновенности в финальном матче с «Реймсом».

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0.

Этот трофей стал третьим для вратаря в его первом сезоне в составе парижан. Ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Матвей Сафонов стал обладателем третьего трофея в первом сезоне с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android