Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в финале Кубка Франции
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог своей команде стать обладателем Кубка Франции, сохранив свои ворота в неприкосновенности в финальном матче с «Реймсом».
Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16' 2:0 Баркола – 19' 3:0 Хакими – 43'
Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0.
Этот трофей стал третьим для вратаря в его первом сезоне в составе парижан. Ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 мая 2025
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 24 мая 2025
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:17
-
22:58
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:29
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
22:01
-
21:52
-
21:48
-
21:46
-
21:37
-
21:30
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
20:56
-
20:55