Матвей Сафонов сыграл «на ноль» в финале Кубка Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов помог своей команде стать обладателем Кубка Франции, сохранив свои ворота в неприкосновенности в финальном матче с «Реймсом».

Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0.

Этот трофей стал третьим для вратаря в его первом сезоне в составе парижан. Ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.