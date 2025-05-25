Матвей Сафонов стал обладателем третьего трофея в первом сезоне с «ПСЖ»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал обладателем Кубка Франции. Его команда обыграла в финальном матче «Реймс» (3:0). Этот трофей стал третьим для вратаря в его первом сезоне в составе парижан. Ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Встреча проходила в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.