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«Поздравляем «Краснодар». Дюпин — чемпион!» «Рубин» отсылкой к «Зениту» поздравил «быков»

«Поздравляем «Краснодар». Дюпин — чемпион!» «Рубин» отсылкой к «Зениту» поздравил «быков»
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Пресс-служба казанского «Рубина» поздравила «Краснодар» с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги, сделав отсылку к «Зениту». Ранее официальный сайт сине-бело-голубых своеобразно отреагировал на чемпионство «быков», завершив поздравительный текст словами: «Зенит» — Чемпион!»

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством!

Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!!

Дюпин — чемпион!», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Рубина» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее сайт «Зенита» поздравил горожан с победой словами: «Поздравляем ФК «Краснодар» с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому!!! Зенит — Чемпион!» (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Фото: официальный сайт «Зенита»

Подопечные Мурада Мусаева в итоговой таблице чемпионата опередили «Зенит» на одно очко. Голкипер Юрий Дюпин перебрался из «Рубина» в «Краснодар» перед стартом текущего сезона. В РПЛ 37-летний вратарь не провёл ни одного матча.

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