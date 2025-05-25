Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отреагировал на победу Сафонова в Кубке Франции

«Краснодар» отреагировал на победу Сафонова в Кубке Франции
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на завоевание экс-голкипером клуба Матвеем Сафоновым Кубка Франции вместе с «ПСЖ».

«Самый лучший день! Это когда быки берут чемпионство в РПЛ, а Матвей Сафонов становится обладателем Кубка Франции», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Финальный матч с «Реймсом» проходил в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, 24 мая «Краснодар» стал чемпионом России.

Материалы по теме
Матвей Сафонов стал обладателем третьего трофея в первом сезоне с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android