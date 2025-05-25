«Краснодар» отреагировал на победу Сафонова в Кубке Франции

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала на завоевание экс-голкипером клуба Матвеем Сафоновым Кубка Франции вместе с «ПСЖ».

«Самый лучший день! Это когда быки берут чемпионство в РПЛ, а Матвей Сафонов становится обладателем Кубка Франции», — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Финальный матч с «Реймсом» проходил в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс». В качестве главного арбитра выступил Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали победу со счётом 3:0. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, 24 мая «Краснодар» стал чемпионом России.