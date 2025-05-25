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Корнеев — о Станковиче: полный тренерский провал, нет ни одного игрока, который прибавил

Корнеев — о Станковиче: полный тренерский провал, нет ни одного игрока, который прибавил
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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака».

— Я не знаю, какой опыт должен помочь. По‑моему, он точно не справился. Нам говорили, что это опытный тренер. Тогда должна быть какая‑то ясность в определении основного состава. Нужно уметь делать качественные замены. Умение руководить командой в течение игры, а не в соплях бегать по кромке поля и всех осуждать… По‑моему, это полный тренерский провал. Жёстко? Иногда такое происходит. Назовите хоть одного игрока, который прибавил при Станковиче.

— Умяров, Угальде.
— Умяров и был всегда такой. Угальде выстрелил, но потом что произошло? На 15 матчей пропал.

— Маркиньос.
— Маркиньос приехал готовым. Нет ни одного игрока, который реально прибавил, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Станкович возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и венгерский «Ференцварош».

«Спартак» завершил сезон на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 57 очков. «Краснодар» стал чемпионом РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков. Санкт-петербургский «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился московский ЦСКА, набравший 59 очков.

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