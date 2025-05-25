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Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 24 мая

Результаты матчей Ла Лиги сезона-2024/2025 24 мая
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В субботу, 24 мая, в испанской Примере сезона-2024/2025 были сыграны шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей испанской Ла Лиги 24 мая:

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 2:0;
«Эспаньол» — «Лас-Пальмас» — 2:0;
«Леганес» — «Вальядолид» — 3:0;
«Райо Вальекано» — «Мальорка» — 0:0;
«Хетафе» — «Сельта» — 1:2;
«Алавес» — «Осасуна» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает «Барселона», в активе которой 85 очков после 37 встреч. На второй строчке располагается мадридский «Реал» с 84 очками в 38 играх. Тройку лидеров замыкает «Атлетико», у «матрасников» 37 матчей и 73 очка. В зоне вылета находятся «Леганес» (40), «Лас-Пальмас» (32) и «Вальядолид» (16), потерявшие шансы на сохранение прописки в Ла Лиге.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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