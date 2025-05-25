Матвей Сафонов обратился к фанатам после завеования с «ПСЖ» Кубка Франции

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов записал видеообращенине в своём телеграм-канале, где отреагировал на победу вместе с парижанами в Кубке Франции сезона-2024/2025. Россиянин провёл в финальном матче с «Реймсом» все 90 минут и оставил ворота без пропущенных голов (3:0).

«Всем привет, кто смотрел, кто болел! Вручили кубок. Классные ощущения. Первый финал мой — и сразу выиграл. Был такой, не совсем тревожный, не совсем нервный, достаточно уверенно победили, но трофей, новый трофей… Не скажу, что это в привычку входит, но приятно очень. Путь в кубке был достаточно интересным. Я рад, что сыграл много игр именно в Кубке и то, что мне доверили играть финал, для меня очень важно, Классные эмоции после победы… И через неделю самый важный матч. Продолжаем идти вперёд», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Отметим, ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Матвей перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. У клуба всё ещё остаётся возможность выиграть все четыре титула — впереди у французского гранда финал Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Матч состоится 31 мая.

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