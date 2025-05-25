Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов обратился к фанатам после завеования с «ПСЖ» Кубка Франции

Матвей Сафонов обратился к фанатам после завеования с «ПСЖ» Кубка Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов записал видеообращенине в своём телеграм-канале, где отреагировал на победу вместе с парижанами в Кубке Франции сезона-2024/2025. Россиянин провёл в финальном матче с «Реймсом» все 90 минут и оставил ворота без пропущенных голов (3:0).

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

«Всем привет, кто смотрел, кто болел! Вручили кубок. Классные ощущения. Первый финал мой — и сразу выиграл. Был такой, не совсем тревожный, не совсем нервный, достаточно уверенно победили, но трофей, новый трофей… Не скажу, что это в привычку входит, но приятно очень. Путь в кубке был достаточно интересным. Я рад, что сыграл много игр именно в Кубке и то, что мне доверили играть финал, для меня очень важно, Классные эмоции после победы… И через неделю самый важный матч. Продолжаем идти вперёд», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Отметим, ранее Сафонов стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Матвей перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. У клуба всё ещё остаётся возможность выиграть все четыре титула — впереди у французского гранда финал Лиги чемпионов УЕФА с «Интером». Матч состоится 31 мая.

Материалы по теме
Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!
Сафонов вышел в финале — и сыграл «на ноль». Есть французский требл с «ПСЖ»!

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android