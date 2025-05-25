«Краснодар» в пятый раз завоевал медали РПЛ

«Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России. В сезоне-2024/2025 команда стала чемпионом РПЛ.

До этого было серебро в сезоне-2023/2024 и три бронзы в сезонах 2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020.

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» разгромили «Динамо» со счётом 3:0 и заняли первое место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками. В топ-5 вошли «Спартак» и «Динамо», которые набрали 57 и 56 очков соответственно.