Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 24 мая

Вечером субботы, 24 мая, в итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли два матча в рамках заключительного 38-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей чемпионата Италии 24 мая:

«Милан» — «Монца» — 2:0.

«Болонья» — «Дженоа» — 1:3.

«Наполи» стал чемпионом Италии сезона-2024/2025 после победы в матче 38-го тура соревнования с «Кальяри» (2:0). Клуб выиграл Серию А в четвёртый раз в истории, обойдя по этому показателю «Рому». На второй строчке финишировал миланский «Интер» (81 очко). Замыкает тройку лидеров с 74 очками «Аталанта». Замыкают турнирную таблицу «Эмполи» (31 очко), «Венеция» (29) и «Монца» (18). «Эмполи» и «Венеция» всё ещё имеют шанс не вылететь из Серии А. «Монца» точно покидает высший дивизион.

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