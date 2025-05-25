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Станкович анонсировал предстоящие решения «Спартака» по итогам результатов сезона РПЛ

Станкович анонсировал предстоящие решения «Спартака» по итогам результатов сезона РПЛ
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сообщил, о готовящихся решениях клуба по итогам результатов минувшего сезона чемпионата России.

«Дело в психологии? Совершенно уверен, что это именно так. Сразу оговорюсь, что никого не обвиняю, а беру всю ответственность на себя. Если ты работаешь в большом клубе, то должен жить под давлением. Когда этого нет, все легко и просто. Но тут необходимо работать именно в таких условиях. Это жизнь топ-клуба. К примеру, нам нужен футболист, и мы смотрим на его качества, затем покупаем его, тратим деньги. Но характер нельзя купить. В решающих матчах необходимы волевые качества. Как это было в матче «Наполи» — «Кальяри». Как это было сейчас в игре «Краснодара». Я трижды в карьере выигрывал титулы во втором тайме последнего тура. Весь сезон ты должен перемалывать, «пережевывать» давление, чтобы продолжать биться за первое место. Иначе будешь болтаться на 4-й или 5-й строчке. И в том числе поэтому клуб будет принимать решения, о которых вы скоро узнаете», — приводит слова Станковича официальный сайт клуба.

«Спартак» по итогам сезона чемпионата России финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом турнира стал «Краснодар», который набрал 67 очков. Второе место занял «Зенит», на счету которого 66 очков. Замкнул призовую тройку ЦСКА, который набрал 59 очков.

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