«Раздраконили соперника». «Фратрия» отреагировала на 5:0 «Спартака» в матче с «Химками»
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Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировала разгромную победу команды в матче с «Химками» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (5:0).
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
«Спартак» разгромил «Химки» и ушёл в отпуск. Красно-белые раздраконили соперника — 5:0! И заняли четвёртое место в чемпионате России. Чемпионы наших сердец», — написано в телеграм-канале группировки.
«Спартак» заработал 57 очка после 30 игр и располжился на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» остались на 12 месте с 29 очками. Чемпионом России стал «Краснодар», у которого 67 очков. Вторая строчка осталась за «Зенитом» (66).
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