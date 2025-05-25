«Раздраконили соперника». «Фратрия» отреагировала на 5:0 «Спартака» в матче с «Химками»

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировала разгромную победу команды в матче с «Химками» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги (5:0).

«Спартак» разгромил «Химки» и ушёл в отпуск. Красно-белые раздраконили соперника — 5:0! И заняли четвёртое место в чемпионате России. Чемпионы наших сердец», — написано в телеграм-канале группировки.

«Спартак» заработал 57 очка после 30 игр и располжился на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» остались на 12 месте с 29 очками. Чемпионом России стал «Краснодар», у которого 67 очков. Вторая строчка осталась за «Зенитом» (66).

Как появился «Спартак»: