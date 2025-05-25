Черданцев прокомментировал первое чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о победе «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«Краснодар» с заслуженным чемпионством! Новый клуб на первом месте — это всегда здорово для турнира и конкуренции. Представляю, как рада сегодня одна моя знакомая семья из Геленджика, которая уже много лет ездит на все до одного домашние матчи «Краснодара». Хотя путь не такой уж близкий. И вот они дождались. А таких семей в Краснодарском крае, уверен, очень много.

Сегодня закончилась целая эпоха российского футбола, длиной больше чем в 30 лет. И закончилась вничью между «Спартаком» и «Зенитом» — 6:6. По 6 чемпионств подряд.

Мне кажется, в условиях нынешней конкуренции в РПЛ рассчитывать на такие победные серии очень и очень сложно, и потребуются, возможно, годы, чтобы появился коллектив, способный брать титулы раз за разом. При том, что сегодня, по крайней мере, в первой пятёрке чемпионата все клубы стабильны, с бюджетом и большими амбициями. Тем интереснее будет следить за следующими сезонами. А этот в его основной части завершён, с чем всех и поздравляю!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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