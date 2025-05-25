Худяков стал чемпионом Австрии в первом же сезоне после ухода из «Локомотива»

Российский голкипер «Штурма» Даниил Худяков стал чемпионом Австрии в составе клуба.

«Штурм» по итогам сезона набрал 40 очков и опередил ближайшего конкурента – «Ред Булл Зальцбург» на два очка.

В минувшем сезоне Худяков принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года, перейдя из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. Контрактое соглашение вратаря с австрийским клубом рассчитано до 2028 года. За российский клуб Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два — в Лиге Европы.