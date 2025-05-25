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Кордоба впервые стал чемпионом. Летом 2024-го форвард «Краснодара» мог уйти в «Спартак»

Кордоба впервые стал чемпионом. Летом 2024-го форвард «Краснодара» мог уйти в «Спартак»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба впервые в карьере выиграл золотые медали со своим клубом в высшем дивизионе. В заключительном туре «быки» разгромно обыграли московское «Динамо» со счётом 3:0 и стали чемпионами страны. 32-летний Кордоба стал автором «золотого» гола в этой встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

Напомним, в ходе летнего трансферного окна в 2024 году активно обсуждался возможный переход Кордобы в московский «Спартак».

Отметим, в карьере колумбийца есть чемпионский титул с немецким клубом «Кёльн» в сезоне-2018/2019, однако это кампания была не в элитном дивизионе Германии, а в Бундеслиге-2.

«Краснодар» набрал 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Второе место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга с 66 очками, а третью строчку — московский ЦСКА с 59 очками. «Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою историю. Кордоба выступает за «южан» с 2021 года. За это время колумбиец провёл 115 матчей, забил 58 голов и отдал 27 результативных передач.

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