Кордоба впервые стал чемпионом. Летом 2024-го форвард «Краснодара» мог уйти в «Спартак»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба впервые в карьере выиграл золотые медали со своим клубом в высшем дивизионе. В заключительном туре «быки» разгромно обыграли московское «Динамо» со счётом 3:0 и стали чемпионами страны. 32-летний Кордоба стал автором «золотого» гола в этой встрече.

Напомним, в ходе летнего трансферного окна в 2024 году активно обсуждался возможный переход Кордобы в московский «Спартак».

Отметим, в карьере колумбийца есть чемпионский титул с немецким клубом «Кёльн» в сезоне-2018/2019, однако это кампания была не в элитном дивизионе Германии, а в Бундеслиге-2.

«Краснодар» набрал 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Второе место занял «Зенит» из Санкт-Петербурга с 66 очками, а третью строчку — московский ЦСКА с 59 очками. «Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою историю. Кордоба выступает за «южан» с 2021 года. За это время колумбиец провёл 115 матчей, забил 58 голов и отдал 27 результативных передач.

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