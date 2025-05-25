Галицкому вручали кубок, Мусаев кричал в рупор. Исторические фото чемпионства «Краснодара»

24 мая в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» в матче заключительного тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Мурада Мусаева.

«Быки» опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками. В топ-5 вошли «Спартак» и «Динамо», которые набрали 57 и 56 очков соответственно.

Лучшие кадры чемпионства «Краснодара» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

«Краснодар» в пятый раз в своей истории завоевал медали чемпионата России. В сезоне-2024/2025 команда стала чемпионом РПЛ.

До этого было серебро в сезоне-2023/2024 и три бронзы в сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020.