«Ещё в том сезоне должны были стать чемпионами». Мостовой — о титуле «Краснодара» в РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о победе «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025 после разгрома московского «Динамо» (3:0) во встрече заключительного 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Красавцы. Во главе с Джоном Кордобой. Ещё в том сезоне должны были стать чемпионами. Молодцы! О чём и говорили, четыре очка форы за четыре тура до финиша, команда с таким составом обязана была удержать и сделать то, что она сделала. «Краснодар» должен радоваться, праздновать, не стесняться ничего, потому что они заслужили (смеётся)», — сказал Мостовой в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

После этой победы «Краснодар» набрал 67 очков. Команда Мурада Мусаева финишировала на первом месте, опередив «Зенит», завершивший сезон на втором, на одно очко.

Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»: