Александр Мостовой отреагировал на итоговое место «Спартака» в РПЛ — 2024/2025

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об итоговом месте красно-белых по окончании сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Столичная команда завершила сезон на четвёртой строчке.

«К сожалению, в одном предсказании не совершилось то, что должно было. «Спартак» всё-таки я видел в тройке, но, к сожалению, вот этот последний отрезочек они подпортили и осталтись за чертой. Четвертое место… С другой стороны, что второе, что третье, что четвёртое, что пятое… Большой разницы не имеет. Всё равно нет еврокубков, нет ничего, поэтому обидно. Нужно похвалить армейцев, которые выдали вторую часть сезона просто здорово. Чемпионат закончился, будем ждать финал Лиги чемпионов — это фантастика», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Спартак» заработал 57 очка после 30 игр. Чемпионом России стал «Краснодар», набравший 67 очков. Вторая строчка осталась за «Зенитом» (66).

Как появился «Спартак»: